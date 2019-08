Fietsdief draagt tweede fiets op bagagerek Jan Aelberts

13 augustus 2019

19u32 0 Antwerpen Aan het Steenplein merkte de politie afgelopen weekend een fietser op die bovenop zijn bagagedrager een tweede fiets vervoerde. Omdat ze dit verdacht vonden, gingen de inspecteurs tot een controle over.

De 30-jarige man uit Hemiksem gaf onmiddellijk toe dat de tweede fiets niet van hem was. In de fietstassen werden koperdraad, metalen voorwerpen en inbrekersmateriaal gevonden. Het materiaal had hij naar eigen zeggen gevonden op een nabije werf. De verdachte, geen onbekende voor politie, werd voor verder onderzoek meegenomen. De buit en zijn werkgerei werden in beslag genomen. De eigenaar van de gestolen fiets werd nog niet achterhaald.