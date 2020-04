Fietsdief betrapt omdat hij zich niet aan coronamaatregelen houdt Jan Aelberts

13u12 0 Antwerpen Het fietsteam Orida van de Antwerpse politie sprak ‘per ongeluk’ een fietsdief aan op de Groenplaats omdat die zich niet hield aan de opgelegde maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Het oog van de inspecteurs viel op een fiets die bij hem stond waarvan het slot ontbrak.

“De inspecteurs zagen ook een sticker hangen met opdruk ‘handen af, gemerkte fiets’”, klinkt het bij de politie. “Een echt merkteken kon niet gevonden worden. Er waren wel aanwijzingen van dat de plakstrip met het rijksregisternummer van de fiets gekrast was. De politie bracht de fiets naar het kantoor voor verdere controle met positief resultaat. De fiets bleek van iemand anders te zijn. Iemand had die op 1 april gestolen uit een auto. Het slachtoffer is ondertussen opnieuw in het bezit gesteld van haar fiets. De man zal verhoord worden om één en ander te verhelderen.”