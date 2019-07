Fietsdief betrapt dankzij cameratoezicht BJS

10 juli 2019

De inspecteurs van de telecommandokamer hebben dinsdagavond een fietsendief op heterdaad betrapt. Ze zagen hoe een man aan een fiets prutste op de Schijnpoortweg in Antwerpen. Er werd meteen een interventiepatrouille aangestuurd die de verdachte ter plaatse kon aantreffen. Hij was in het bezit van een kniptang, een schaar en een zaagje. De man werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex op de Noorderlaan.