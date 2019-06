Fietsdief (53) gevat dankzij alerte burger Sander Bral

12 juni 2019

15u32 0

Een getuige zag dinsdagochtend dat iemand een fiets aan het stelen was in de Sint-Jobstraat in Antwerpen-Noord. Er werden meteen enkele politieteams aangestuurd. Volgens de getuige verplaatste de verdachte zich via de Dambruggestraat naar de Korte Dijkstraat. De eerste ploeg die ter plaatse kwam, kon de verdachte tegenhouden. Hij droeg, zoals de getuige had gemeld, effectief een fiets met het achterwiel omhoog mee. De fiets zat nog op slot. De man van 53 jaar werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex.