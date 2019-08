Fietsdief (41) verstopt zich onder auto Sander Bral

25 augustus 2019

Een bewoner van de Haantjeslei belde zaterdagnacht de politie omdat ze zag hoe twee mannen verschillende fietsen weghaalden uit de straat. Bij aankomst van de politie zetten beide verdachten het op een lopen. Eén van de verdachten kon in de Lemméstraat gevat worden. Hij had zich onder een auto verstopt, maar kon na een schermutseling door de inspecteurs geboeid worden. Hij verklaarde zelf dat hij te veel drugs had gebruikt en daarom geen controle had over zijn acties. Na een controle bleek de 41-jarige man nog geseind te staan ook omdat hij nog een gevangenisstraf moet uitzitten.