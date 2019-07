Fietsbrug over Schelde onhaalbaar? “Eigenaardig, maar ik ben wel bezorgd” PhT

04 juli 2019

19u00 0 Antwerpen “Merkwaardig en eigenaardig.” Zo reageert Peter Vermeulen, oprichter van burgerbeweging Ringland op de commotie over de fietsbrug die in 2023 over de Schelde zou worden gelegd. De rivierloodsen hebben zware bedenkingen bij de doorvaartijd en –breedte voor de scheepvaart.

Vermeulen is er niet gerust op. “Ik hoop dat alle deeldossiers van het Masterplan geen eigen leven gaan leiden. Over de fietsbrug heerst veel enthousiasme. Die loodsen weten uiteraard waarover ze spreken, maar het lijkt me logisch dat er over alle kwesties eerst goed is nagedacht? De mensen die het dossier hebben bestudeerd, kennen er toch ook iets van?”

Vermeulen wijst op het afsprakenkader van het Toekomstverbond en de participatie. “Momenteel lopen de Brugdagen. Ik heb niet de indruk dat er niet naar de eventuele problemen is gekeken. We moeten toch opletten: als er hier en daar steeds wordt beknibbeld, dan houden we geen goed resultaat over.”