Fietsabonnement Swapfiets bezorgt vanaf nu ook fietsen met de fiets: meet de ‘Swapfiets-fiets’ ADA

27 november 2019

11u49 0 Antwerpen Swapfiets, het fietsabonnement met de iconische blauwe voorband, levert vanaf nu ook Swapfietsen met de fiets in Antwerpen. Dit kan dankzij de ‘Swapfiets-fiets’: een elektrische bezorgfiets met aanhangwagentje met plaats voor drie Swapfietsen. Die zal ingezet worden om nieuwe fietsen te leveren, kapotte fietsen op te halen en reparaties uit te voeren.

Swapfiets is een fietsabonnement waarbij je voor een vast bedrag per maand een kwalitatieve fiets krijgt die altijd werkt. Service en reparaties zijn namelijk inclusief. Gaat er iets kapot dan kan je contact opnemen en komt iemand van Swapfiets naar je toe, waar je ook bent in de stad, om de fiets te repareren of te vervangen. Swapfiets garandeert dat wanneer er iets hapert aan je fiets, je binnen een dag geholpen bent.

“De fiets is in de dichtbevolkte stadskernen waar we opereren nu eenmaal een veel sneller transportmiddel dan de wagen. De ‘Swapfiets-fiets’ past op een gewoon fietspad, kan makkelijk laveren tussen de wagens en is natuurlijk helemaal geweldig om fietsen te leveren in autovrije stadsdelen,” vertelt Thomas Schiltz, country operations manager Belgium van Swapfiets. Vooraan op de ‘Swapfiets-fiets’ zit een grote gereedschapskist voor reparaties.

Na een geslaagd pilootproject in Gent, wordt de ‘Swapfiets-fiets’ nu officieel deel van de vloot in Gent en in Antwerpen. Swapfiets voorziet één ‘Swapfiets-fiets’ per stad. De aankoop van twee nieuwe exemplaren volgt in 2020.