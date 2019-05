Fiesta Europa strijkt neer in Antwerpen Annelin Marien

30 mei 2019

14u18 0 Antwerpen De gezellige Europese specialiteitenmarkt die rondtoert in Vlaanderen, strijkt dit verlengd weekend neer in Antwerpen. Op de Plantinkaai kan je kuieren langs kraampjes uit alle hoeken van Europa, waar unieke spullen of typische voeding en drank aangeboden wordt.

Een terrasje doen bij zomerse, internationale muziek en wat rondkuieren tussen de kraampjes met allerlei producten uit heel Europa, dat is Fiesta Europa. De internationale markt staat dit weekend op de Plantinkaai in Antwerpen. Er is ook een kinderdorp aanwezig met springkastelen. Europese marktkramers uit onder andere Spanje, Hongarije of Frankrijk brengen zo het vakantiegevoel naar Antwerpen. Nog tot oktober toert de markt door heel Vlaanderen, maar wie dit weekend in Antwerpen is, kan al eens een kijkje gaan nemen.