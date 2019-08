Festival ‘Zuiderburen’ zet het Antwerpse Zuid letterlijk in de bloemetjes ADA

12u38 0 Antwerpen Zo een 2.000 buurtbewoners op het Zuid in Antwerpen werden deze ochtend wakker met een bloemetje voor de deur. Een initiatief ondersteund door projectontwikkelaar Triple Living, Tifiori en ‘Zuiderburen’, een gratis city festival op 14 en 15 september vlak voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.

Voor de buurtbewoners van het Antwerpse Zuid was het verrassend opstaan op deze zomerse zondag. Maar liefst 2.000 felgekleurde bloemen kleurden de straten. “Met onze bloemetjes willen we meer dan alleen het prachtige Zuid vieren”, zegt Caroline Cazaerck van Zuiderburen. “We willen het samenhorigheidsgevoel en de gezelligheid verhogen, daarom zit er bij elk bloempje ook een flyer van ons Zuiderburen Festival en een gratis drankbonnetje. We willen iedereen samenbrengen, een festival georganiseerd door vrienden voor vrienden. Of je nu op het Zuid woont of ver daarbuiten.”

Tijdens het weekend van 14 en 15 september wordt het plein voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten omgetoverd tot het grootste terras van Antwerpen. Diverse lokale horecazaken hebben er een kraampje en bieden dagverse specialiteiten aan. En dit alles op de tonen van diverse bands en DJ’s overdag. Zo is er een optreden van Kaatje van Ketnet op zondag. Discobaar A Moeder sluit zondagnacht het festival in stijl.

Alle info op: www.zuiderburen.be