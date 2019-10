Festival ‘L’Afrique c’est chic’ brengt drie weken culturele activiteiten rond Afro-cultuur



Annelin Marien

02 oktober 2019

14u48 0 Antwerpen Voor het tweede jaar op rij slaan ccBE, De Roma en Arenberg de handen in mekaar voor ‘L’Afrique c’est chic’, een festival rond Afro-cultuur. Het festival duurt drie weken, van 3 tot 24 oktober, en is verspreid over verschillende locaties in de stad.

Drie weken lang kunnen bezoekers van het festival ‘L’Afrique c’est chic’ genieten van diverse culturele evenementen: van literaire happenings, culinaire avonden, film, comedy, fashion, dans tot muziek. Tal van artiesten gaan op zoek naar de manier waarop hun cultuur en achtergrond hen geïnspireerd heeft in hun kunst.

De openingsavond vindt plaats op donderdag 3 oktober in De Roma met de Britse journaliste Reni Eddo-Lodge. Zij stelt er haar boek ‘Waarom ik niet meer met witte mensen over racisme praat’ voor, de Nederlandstalige publicatie van haar wereldwijde bestseller. Jazzster Ryan Porter sluit het festival af in de Arenberg op 24 oktober. Tussen 3 en 24 oktober staat er een goedgevuld programma gepland in ccBe (het cultuurcentrum Berchem), De Roma, Arenberg en nog andere locaties met muziek, dans, comedy en nog veel meer.

In De Roma is het bijvoorbeeld uitkijken naar Ancestral with Pongo op zaterdag 5 oktober, een dansbare feestavond met de Angolese Engracia Domingos da Silva, alias Pongo, en Ancestral, een kunst- en cultuurplatform uit Parijs. In ccBe kan je op zaterdag 12 oktober terecht voor een unieke hiphop dancebattle van King of Kings. Op zondag 13 oktober verwelkomt Arenberg op zijn beurt de in Congo geboren Antwerpenaar Sam Renascent. Hij brengt een mix van pop, elektronica en R&B, geïnspireerd door Pharell Williams en Kanye West. Comédienne Soe Nsuki speelt op donderdag 17 oktober haar eerste zaalshow Soetopia, de ultieme feel good show! in ccBe.

Het volledige programma is te vinden op www.lafriquecestchic.be. Tickets zijn te koop via www.deroma.be, www.arenberg.be en www.ccbe.be.