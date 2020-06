Festihof brengt festival naar je eigen tuin: “Een poging om de zomer te redden” Sander Bral

04 juni 2020

13u14 4 Antwerpen Een zomerfestival in je eigen tuin met een line-up waarvoor je graag je kot uitkomt? Dankzij ‘Festihof’ is het allemaal mogelijk deze zomer. Deejays en initiatiefnemers Hush Hefner en Jean Le Rouge hopen net zoals trouwfeesten feestjes in je achtertuin te kunnen organiseren tot vijftig man. “We willen de afgelaste festivalzomer toch nog redden.”

Yannick ‘Jean Le Rouge’ van Royen en Yves ‘Hush Hefner’ Massignani draaien samen al meer dan 25 jaar mee in de evenementensector. De deejays zagen al hun sets op grote en kleine festivals in het water vallen en ook Contrair Open Air, het tweedaags festival aan het Antwerpse Noordkasteel van Massignani, kan niet doorgaan deze zomer.

“Al snel ontstond het idee om de festivals naar de mensen te brengen, toen duidelijk werd dat het omgekeerde niet waar zal kunnen zijn deze zomer”, zegt Yves. “Dankzij ons netwerk en jarenlange ervaring brengen we met Festihof een hoogwaardige festivalervaring in je eigen tuin. De klant kiest het thema, bepaalt de muzikale richting en stelt de gastenlijst samen, wij doen de rest.”

Het wordt echt wel een mooie productie, op maat van de klant. Verwacht niet een partytent met wat staantafels en een dj-booth zoals je zelf ook in je tuin kan neerplanten Yves Massignani

Totaalevenement

Festihof garandeert een totaalbeleving met uniek artwork, stagedesign, chill-out-zone en bekende deejays of als klanten het willen, ook livebands. Er wordt een gepersonaliseerd ticketsysteem voorzien waar enkel de gasten van jouw Festihof-editie terechtkunnen. Ook de opbouw en afbraak wordt geregeld door Festihof en haar partners. “Het wordt echt wel een mooie productie, op maat van de klant”, benadrukt Yves. “Verwacht niet een partytent met wat staantafels en een dj-booth zoals je zelf ook in je tuin kan neerplanten.”

Coronaproof

Momenteel mag je naast je gezinsbubbel slechts tien personen ontvangen in je tuin. Festihof is dus al mogelijk maar Yves en Yannick hopen op meer versoepeling, tot vijftig personen. “Als je vanaf 1 juli weer trouwfeesten mag geven tot vijftig man, waarom zou een tuinfeest dan niet mogen? Uiteraard zullen alle veiligheidsmaatregelen goed nageleefd worden. De installaties zullen doorlopend gereinigd en ontsmet worden, mondmaskers worden voorzien en er wordt met recycleerbare bekers gewerkt in plaats van herbruikbare. Wij bieden de kans om je festivalzomer toch nog te redden.”

Geen massafestijn

Wie denkt dat Tomorrowland zich deze zomer plots naast de deur zal afspelen hoeft zich geen zorgen te maken. “Als er maar vijftig personen aanwezig zijn, kunnen we het geluid slim richten”, benadrukt Yves. “Bovendien sluiten we ten laatste om 22.00 uur de boel. Het is ook niet de bedoeling om een feest te gaan neerplanten achter een rijhuis in het historisch stadscentrum van Antwerpen. We vertrouwen erop dat onze klanten toelating hebben van de buren en hun gezond verstand gebruiken.”

