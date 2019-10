Felix Van Groeningen, Erik Van Looy en Jan Verheyen halen eerste kortfilms van onder het stof op Breedbeeld Kortfilmfestival Sander Bral

31 oktober 2019

11u58 0 Antwerpen Met een eigen kortfilmcompetitie en verschillende gastprogramma’s wil Breedbeeld Kortfilmfestival een doorsnede bieden van de diversiteit van de kortfilm in ons land. De Studio is volgende week drie dagen lang het decor voor het kortfilmfestival waarbij naast nieuw talent gevestigde waarden als Erik Van Looy, Michaël R. Roskam en Felix Van Groeningen hun vroege kortfilms komen tonen.

Breedbeeld, het steunpunt voor iedereen in Vlaanderen die niet-professioneel met foto, film of mediakunst bezig is, organiseert opnieuw zijn jaarlijks kortfilmfestival (eerder gekend als Ciné Public). “Ondanks de kwaliteit van de Belgische kortfilm, het aanwezige talent en de ruimte voor vrijheid en experiment, wordt kortfilm nog al te vaak slechts als een opstapje beschouwd en blijft het platform voor kortfilm te beperkt”, klinkt het bij Breedbeeld.

Jeugdzonde

Nieuw dit jaar is De Nacht van de Jeugdzonde. “Iedere cineast leert het klappen van de filmzweep kennen met kortfilms, daarom blikt Breedbeeld op de openingsavond van het festival terug op het vroegere werk van enkele Vlaamse kleppers van regisseurs. Onder andere Erik Van Looy, Felix Van Groeningen, Michaël R. Roskam en Frank Van Passel passeren de revue. Jan Verheyen presenteert de avond en haalt voor de gelegenheid zijn eerste kortfilm van onder het stof.

Met nagesprekken, interviews en rondetafelgesprekken wordt Breedbeeld Kortfilmfestival een ontmoetingsplaats voor cineasten en filmliefhebbers. “En uiteraard een plek waar je kortfilms kan bekijken zoals ze moeten bekeken worden”, benadrukt Breedbeeld. “Op het grote scherm.”

Het festival speelt zich af in De Studio op vrijdag 8 november vanaf 20.00 uur en op zaterdag 9 en zondag 10 november vanaf 17.00 uur.