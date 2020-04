Felix Pakhuis wordt Felix Food Klub: “We gaan voor rock-’n-roll” Annelin Marien

09 april 2020

17u12 1 Antwerpen Bij Felix Pakhuis blijven ze tijdens de lockdown niet bij de pakken zitten. Het restaurant pakt uit met een kleurrijke restyling van het interieur, eigen zuurdesembrood en zelfs zelfgebrouwen bier, en wil extra inzetten op lokale seizoensproducten. Daarbij hoort ook een nieuwe naam: Felix Food Klub. Nog een extra leuk nieuwtje tijdens de coronacrisis: vanaf volgende week start Felix Food Klub al met een eigen afhaalmenu.

Er waait een nieuwe wind door het Felix Pakhuis. Terwijl het restaurant gesloten is, ondergaat het een metamorfose. De werken stonden al een tijdje gepland, maar komen nu in een stroomversnelling. Binnenkort kan je aanschuiven aan een gloednieuwe toog met koperen afwerking, de verlichting wordt sfeervoller en de garçons krijgen een nieuwe outfit. “We gaan voor pure rock-’n-roll: de muren worden ingekleurd met graffiti, maar tegelijk respecteren we de historische elementen van het beschermde gebouw”, aldus zaakvoerder Tom Le Clef.

Zuurdesembrood van het huis

Felix Food Klub zal ook onderdak bieden aan een eigen zuurdesembakkerij en werkt hiervoor samen met Bjørn van Wetter onder de naam Bakboord. De ingang van de bakkerij komt in de lichtstraat, daar zal je ook het zuurdesembrood kunnen kopen. Daarbij wil Felix Food Klub elke maand een lokaal seizoensproduct in de kijker zetten. “In april zijn dat asperges, als we in mei weer opengaan zal dat Oosterscheldekreeft zijn”, aldus Tom Leclef. (lees verder onder de foto)

Er komt ook een zelfgebrouwen bier op de kaart: Bolder Blond, een bier van de hand van Felix Hoppenbrouwers, ontwikkeld als experiment aan de Brouwersvliet Antwerpen in 2019. “Perfect bij de asperges die je volgende week bij ons kan verkrijgen”, zegt Tom. Felix Food Klub start vanaf volgende week namelijk met een afhaalmenu. “We gaan de vollegrondasperges rechtstreeks bij de boer halen en geven de mensen de kans om ons Bolder bier erbij te proeven. De week nadien zal het vol-au-vent met vlees van Van Dierendonck zijn.”

Van zodra iedereen weer uit hun kot mag, geeft Felix Food Klub aan elke dag een andere invulling: “Donderdag leggen we de focus op food pairing en aangepaste dranken, op vrijdag speelt er een dj of live muziek. Zaterdag gaan we terug naar het analoge tijdperk en vragen we onze klanten de smartphone even opzij te leggen, nemen we foto’s met de polaroid en draaien we vinylplaatjes. We sluiten de week af met een brunch, een gezellig samenzijn met de familie of vrienden.”

Een afhaalmaaltijd bestellen kan via felixpakhuis.nu en afhalen doe je op vrijdagavond, zaterdag- of zondagmorgen.