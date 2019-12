Feestweekend en laatste bezoek Kipdorpsite: nieuwe tramlijnen Noorderlijn zijn klaar Jan Aelberts

05 december 2019

16u20 0 Antwerpen De werken van de Noorderlijn aan de Italië- en Frankrijklei en het premetrostation Opera zijn afgerond. De tramlijnen en het premetrostation zullen tijdens het feestweekend van 7 en 8 december in gebruik genomen worden. Op zondag 8 december worden de nieuwe tramlijnen effectief in gebruik genomen. En dat wordt dit weekend gevierd.

Op zaterdag 7 december kan je van 18 uur tot 23 uur een laatste keer de Kipdorpsite bezoeken. Er is animatie voorzien en de stedelijke archeologen staan klaar voor een woordje uitleg. Vanaf zondag 8 december rijden de trams er opnieuw en kan de site enkel vanaf een speciaal aangelegde passerelle langs de site, van op de straat of vanuit de tram bekeken worden.

Zondag organiseert de stad van 10 uur tot 18 uur een feest. Op het Operaplein is dan iedereen welkom. Op zowel lijn 1 als 24 organiseert Noorderlijn tramsafari’s. Doorlopend vertellen stadsgidsen op de trams over bijzondere plekken langs het traject. Die dag zijn de lijnen ook gratis te ontdekken via de probeerpassen van de Lijn. Een pas aanvragen kan nu al op www.delijn.be/noorderlijn. Deelnemers kunnen op de trams een vragenrally oplossen. Wie meedoet met de vragenrally, kan nadien in het infopunt terecht voor een goodiebag, samengesteld met de medewerking van de lokale handelaars.

Trailers kijken in Kinepolis

Daarnaast kunnen bezoekers zich laten verrassen door de studenten van AP Hogeschool aan de halte aan de Noorderplaats. Ze kunnen ook deelnemen aan een gratis rondleiding in het Havenhuis. Van 13 tot 17 uur is iedereen welkom in het atrium en op de tentoonstelling Paul Van Hoeydonck. Elk half uur start een rondleiding voor 25 personen. Op voorhand inschrijven is niet mogelijk.

In Kinepolis, door de komst van lijn 1 nu vlot bereikbaar vanuit het centrum, zijn reizigers welkom voor een gratis trailershow van aankomende films. Van 11 tot 18 uur kunnen ze ontdekken welke filmtoppers eraan komen volgend jaar.

Alle informatie over het programma van 8 december vind je hier.