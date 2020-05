Feestje met tien flessen lachgas in hotelkamer stilgelegd Sander Bral

31 mei 2020

16u18 0 Antwerpen De lokale politie heeft deze week een ‘feestje’ met lachgas stilgelegd in een hotelkamer aan de Desguinlei. Zes personen, inclusief één minderjarige, waren aanwezig. De politie kon ook tien lachgasflessen in beslag nemen. Ze kregen allemaal een boete voor de illegale samenscholing en het gebruik van lachgas, wat verboden is in Antwerpen.

In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de politie rond vier uur meldingen van overlast binnen uit een hotel aan de Desguinlei. Zes personen hielden er in een kamer een ‘feestje’ met tien flessen lachgas en ballonnetjes om het lachgas te gebruiken, wat verboden is in Antwerpen. De politie kwam tussen en legde het feestje stil. Enkel degene die de kamer geboekt had, werd niet naar huis gestuurd.

Alle deelnemers van het feestje kregen een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen én voor het gebruik van lachgas. De tien flessen lachgas werden in beslag genomen.