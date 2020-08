Feestje in Deurne: Antwerp pakt dik Belgische beker en doet even corona-ellende vergeten Philippe Truyts Benoit De Freine Caroline Van de Pol

01 augustus 2020

21u44 26 Antwerpen Geen supporters op de tribunes in Brussel en een lege Bosuil, maar daar weten de Great Old-fans wel raad mee. Dertien van hen hadden een plek gereserveerd bij cafébazin Cella van café Daniel’s aan het Wim Saerensplein. En dat beklaagden ze zich niet: Refaelov schoot Antwerp na 25 minuten op voorsprong en daar kon Club Brugge niets meer aan doen. De Belgische Beker verhuist naar Deurne.



De sfeer zat er voor de wedstrijd al goed in aan het Wim Saerensplein. Een beetje vuurwerk, coronaproof, mocht wel. De eerste bekerwinst in 28 jaar leek bij de rust al binnen handbereik. En dat was een verrassing, want vooraf gold Antwerp als de underdog.

De voorsprong was dik verdiend, want in het eerste kwartier versierde Antwerp al drie doelrijpe kansen tegen Club Brugge. Tot Refaelov al voor een half delirium zorgde na 25 minuten. Het verleidde acteur Luk Wyns bij Sporza al tot een gewaagde belofte bij de rust: “Als we winnen, zal ik bij elke Europese match het gras op de Bosuil afrijden.” Hij riep de fans wel op om te wachten met een groot feest tot dat allemaal weer kan.

Wembley

Als de geschiedenis van 28 jaar geleden zich herhaalt, gaat Luk Wyns zweten: Antwerp stootte na zijn Belgische bekerwinst tegen KV Mechelen immers door tot de Europese finale op Wembley in 1993. Een absoluut hoogtepunt in 140 jaar clubgeschiedenis, ondanks de 3-1 nederlaag tegen Parma. Toen waren Czernia, Severeyns, Smidts en Lehnhoff de sterren van het elftal, vandaag zijn dat Refaelov, Mbokani en de onvermijdelijke Lamkel Zé.

Het is geweldig dat we winnen, maar het blijft raar dat we het niet voluit kunnen vieren. Fans in Café Daniel’s

In Café Daniel’s heerste een dubbel gevoel na de match: “Het is geweldig dat we winnen, maar het blijft raar dat we het niet voluit kunnen vieren.” Cafébazin Cella beaamde dat. “Het is niet fijn dat ik er niet alles kan uithalen, maar ik heb liever dat ik deze avond zo kon meemaken dan helemaal niets.”

Eerder op de dag waren heel wat supporters ingegaan op de vraag van de club om zoveel mogelijk gevels en ramen te bevlaggen. De meeste cafés namen door de strenge coronamaatregelen geen risico en sloten de deuren voor de match. Om 23 uur moeten alle cafés dicht, een halfuur later is er de avondklok.

Rustige avond

De Antwerpse politie trok voor de zekerheid de wacht op aan het Bosuilstadion. Even voor de avondklok inging, stuurden agenten enkele supporters weg. Maar alles leek verder rustig en zonder problemen te verlopen.