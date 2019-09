Feestelijke tentoonstelling: exact 125 jaar gelden werd Dulle Griet herontdekt ADA

10 september 2019

12u11 0 Antwerpen Vanaf 5 oktober, exact 125 jaar nadat Antwerps verzamelaar Fritz Mayer van den Bergh het schilderij Dulle Griet herontdekt, sluit Antwerpen aan bij de feestelijkheden rond Bruegel. In twee tentoonstellingen is het uitzonderlijke talent van vader en zoon Brueg(h)el te zien.

De gerestaureerde Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude is één van de eyecatchers in ‘Madonna ontmoet Dulle Griet. Verzamelaars in topstukken gevat’, een tentoonstelling over de gepassioneerde verzamelaars Florent van Ertborn (1784-1840) en Fritz Mayer van den Bergh (1858-1901). Speciaal voor deze tentoonstelling toont het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, dat gesloten is voor renovatie, voor het eerst sinds jaren enkele meesterwerken uit hun collectie. De mysterieuze Madonna van Fouquet, na meer dan 500 jaar nog steeds één van de mooiste Franse schilderijen, schittert opnieuw in België.

Het Snijders&Rockoxhuis pakt uit met een primeur. Meer dan 70 tekeningen uit internationale kabinetten demonstreren voor het eerst het excellente tekentalent van zoon Jan in ‘Jan Brueghel I (1568-1625). Een uitmuntend tekenaar’. Het bijzondere aan de tekeningen van Jan Brueghel is dat het autonome tekeningen zijn en geen voorstudies voor schilderijen. Het zijn pareltjes waar de meester zijn bijzonder talent tentoonspreidt.

Vanaf 5 oktober is de tentoonstelling open voor publiek.