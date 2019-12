Federale politie verspreidt opsporingsbericht vermiste Max Meijer (23) Redactie

Nadat eerder de familie zelf op zoek ging naar de vermiste Nederlander Max Meijer (23) en foto's van de jongen uitdeelde in het Schipperskwartier, heeft nu ook de federale politie een opsporingsbericht gelanceerd.

Op zondag 8 december 2019, omstreeks 5.55 uur, werd de 23-jarige Max Meijer voor het laatst gezien in de Amsterdamstraat in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Max is 1,72 meter lang en mager gebouwd. Hij heeft bruine ogen en donkerblond haar. Zijn haar is kort geschoren langs de zijkanten en langer bovenaan. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een beige parka van het merk ‘Canada Goose’, een jeans en witte sportschoenen.

Wie meer informatie heeft over Max kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.