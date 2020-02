FC Minder Afval start met recordaantal van 656 gezinnen AMK

04 februari 2020

12u45 0 Antwerpen Het project ‘FC Minder Afval’, dat Antwerpse gezinnen uitdaagt om 100 dagen afvalvrij te leven, is met een recordaantal van 656 huishoudens gestart. De actie loopt van 27 januari tot en met 5 mei 2020.

De deelnemers van ‘FC Minder Afval’ krijgen wekelijks verschillende tips en een specifieke opdracht rond afval. Via een platform kunnen ze de (daling van) hun afvalproductie volgen en ervaringen en foto’s met elkaar delen. In Nederland was het project, daar met de naam ‘100-100-100', alvast een succes. Al 100 Nederlandse gemeenten deden mee: de gemiddelde Nederlander produceert elk jaar bijna 240 kilo restafval. De deelnemers van 100-100-100 hoefden maar 25 kilo per jaar naar de container te brengen. Dat zijn ongeveer 4 volle vuilniszakken per jaar waar het gemiddelde nu zo’n 40 zakken per inwoner is.

Het proefproject van FC Minder Afval, dat van half oktober tot eind januari 2019 al draaide in de wijken Antwerpen-Zuid en Nieuw Zuid, bleek z’n vruchten ook al af te werpen. Waar een Antwerpenaar gemiddeld 111 kilo restafval produceert in 100 dagen, slaagden de deelnemers erin om dat terug te brengen tot gemiddeld 36 kilo tijdens de proef. Dat is maar liefst twee derde minder. Nu doen dus een recordaantal van 656 gezinnen mee aan FC Minder Afval, die nog tot 5 mei hun afvalproductie binnen de perken proberen te houden.