Fashionista’s starten eigen online vintage shop ‘le freddie’: “De gemiddelde Vlaming is vrij saai gekleed” Annelin Marien

16 juni 2019

10u33 16 Antwerpen Kristin Stoffels en Els Keymeulen, allebei modejournaliste én Antwerpse, starten binnenkort met hun eigen online shop voor vintage kleding. Op 20 juni lanceren ze trots hun webshop ‘le freddie’. “De gemiddelde Vlaming is vrij saai gekleed, en daar kan vintage verandering in brengen!”

Kristin en Els werken allebei in de mode-industrie: dat hun nieuwe project rond kleding draait, is dus niet verwonderlijk. Els: “Ik werk al 15 jaar tussen de kleren en de catwalks, en ik hou daar enorm van! Maar de laatste tijd ben ik me steeds meer vragen beginnen stellen over de duurzaamheid van kleding. Dat is de laatste jaren toch erg achteruitgegaan, denk maar aan Primark en dergelijke. En wij zetten met onze job aan om te consumeren, wij zijn daar een deel van. Ik vond het tijd om iets terug te doen. Met le freddie willen we laten zien dat er ook nog andere, duurzame opties zijn.”

Fun uit de 70's

Want alles wat Kristin en Els verkopen met le freddie, is vintage. “Het jongste stuk dat we hebben, is 30 jaar oud. We hebben vooral kleding uit de 60’s en de 70’s, want dat vinden we de mooiste periodes. Zo creëren we ook een beetje ons DNA, want we willen natuurlijk ook niet zomaar alles wat tweedehands is verkopen”, zegt Kristin. Waar vindt le freddie al deze kleren dan? “Onze kleren komen van overal! We gaan kleren kiezen vanuit wholesale bedrijven in heel Europa, zo hebben we adressen in Duitsland, de UK, Parijs,... Maar ook als we op vakantie gaan kijken we uit naar vintage kleding. Zo heeft Els een hele koffer uit San Fransisco meegenomen, en ik uit Japan. Ook vinden we weleens tweedehandskleding bij particulieren. We proberen zo divers mogelijk te gaan!”

Geen alledaagse tweedehandskleding dus, maar diverse stukken uit alle hoeken van de wereld. “We proberen met le freddie bijzondere dingen te verkopen die je niet in een gewone tweedehandswinkel vindt”, aldus Els. “Veel kant, een grote kraag, we willen kleding verkopen die ‘fun’ is, maar ook een beetje gewaagd. Wij vinden dat de Vlaming gemiddeld vrij saai gekleed is, en dat wil le freddie veranderen.”

Niet voor op de kapstok

In eerste instantie wil le freddie dus vooral fashionista’s aantrekken. “Maar we willen ook graag onze kleding betrekken op de mode van vandaag, vintage toegankelijker maken. Op de kapstok lijken sommige stukken misschien niet direct draagbaar, maar als je het aan hebt, is vintage eigenlijk heel mooi! En natuurlijk is duurzaamheid en kwaliteit daarbij ook heel belangrijk. We willen aantonen dat wat je bij grote modemerken vindt, ook in vintage hebt, maar dan in betere kwaliteit. ”

De prijzen van de vintage kleding zijn rond de 49 euro voor kleine stuks als rokken of T-shirts, bloesjes zijn gemiddeld 69 euro en jurken rond de 119 euro. “Alles wat we verkopen is in perfecte staat, of gerepareerd door een professional. Vintage wil niet zeggen dat het er al gedragen uitziet!” Vanaf 20 juni gaat de webshop van le freddie online. Nieuwsgierigen kunnen al eens een kijkje gaan nemen op de Instagram-pagina van le freddie (le_freddie).