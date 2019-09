Familie van verongelukte motorrijder (20) uit Merksem reageert geschokt: “Hij was een hoffelijke en deugdzame jongen.” CVDP

08 september 2019

18u05 0 Antwerpen Zaterdagavond overleed Arne Erauw (20) na een ongeval met zijn motor nabij het Fort van Merksem op de Bredabaan. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij later op de avond overleed aan zijn verwondingen. Zijn vrienden en familie reageren geschokt op het nieuws van zijn overlijden.

Op het fatale moment was Arne samen met zijn broer Maarten en een vriend onderweg naar zijn woonplaats in Merksem. Maarten en zijn vriend reden met de wagen achter hem aan en zagen het ongeval voor hun ogen gebeuren. Ter hoogte van de tramhalte voorbij het kruispunt met de Fortsteenweg zou een voertuig links voor Arne een onverwacht manoeuvre naar rechts gemaakt hebbenArne stuurde daarop bij, maar verloor de controle over zijn motor en crashte tegen een verlichtingspaal.

psychologische bijstand

Omstaanders dienden de eerste zorgen toe en startten de reanimatie. Onder begeleiding van een medisch team werd Arne naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later bezweek aan zijn verwondingen. Dienst slachtofferzorg verleende psychologische bijstand aan de getuigen, waaronder Arnes broer die het ongeluk heeft zien gebeuren. “Wouter is nog steeds in shock door wat er gebeurd is. Zijn broer is in zijn armen gestorven”, vertelt Alfred Erauw, de peter van Arne.

De politie is momenteel bezig met een onderzoek naar wat er exact gebeurde tijdens het ongeval. Volgens Arnes grootvader Willem Erauw is de bestuurder van de wagen die het onverwachte manoeuvre maakte, eerst even gestopt en daarna doorgereden. “Ik hoop dat ze hem vinden, want hij zou een aandeel kunnen hebben gehad in het ongeval.”

Gouden hart

“Arne stond altijd klaar om mij te helpen met verschillende taken, zoals het kuisen van de auto”, vertelt Alfred. Ook grootvader Willem heeft niets dan lof over zijn kleinzoon: “Hij was een hoffelijke en deugdzame jongen”. Arne werkte in de haven als containertruckchauffeur en had net een huis gekocht waar hij in november met zijn vriendin zou gaan intrekken. Op zijn Facebookprofiel stromen de rouwberichten binnen. Ook zijn vrienden zagen hem als een jongen met een gouden hart. “Arne zat nog vol plannen. Het is verschrikkelijk dat hij zo jong is gestorven.”