Familie radeloos nadat onbekenden urne stelen op kerkhof: “Wij willen onze broer terug” David Acke

27 oktober 2019

15u48 0 Antwerpen Het zal je maar overkomen. Je trekt naar het kerkhof om het graf van je broer te bezoeken en je merkt dat de urne gestolen is. Het overkwam de familie Godrie. Toen Anita naar het graf van haar in 2017 overleden broer Cisse ging op het kerkhof Steytelinck in Wilrijk, vond ze niets anders dan een leeg kotje waar normaal de urne stond. De familie is radeloos en blijft achter met veel vragen. “Waarom onze broer?”

“Wij willen onze broer terug en we willen een antwoord op de vraag waarom iemand de urne heeft gestolen.” Dat is waar de familie Godrie nu al enkele dagen mee bezig is. “Ik slaap er niet van”, vertelt Ingrid Godrie. “Elke dag ga ik naar het kerkhof met de fiets in de hoop dat ik de urne van onze Cisse vindt maar voorlopig zonder resultaat.”

Leeg hokje

Het was zus Anita die vorige week de lugubere ontdekking deed. “Mijn zus kwam het me op een avond vertellen. Ze zei dat ik even moest gaan zitten en niet mocht schrikken. Ik wist meteen dat ze het meende. Anita is niet de persoon die hierover grapjes zou maken.” De familie trok meteen naar het kerkhof en constateerde het lege hokje, van de urne was geen spoor.

De familie blijft radeloos achter. Ze hebben ook geen idee wie of waarom iemand de urne van hun broer zou willen stelen. “Is wraak? Hebben wij iemand iets misdaan? Het is een vroegere vete van broer? We hebben heel veel vragen maar geen antwoorden”, gaat Ingrid verder. “We hebben hier heel veel verdriet van. Wij willen onze broer terug zodat we opnieuw een plek hebben om bij hem te zijn. Dat hebben die daders nu van ons afgepakt en dat is heel oneerlijk.”

Oproep

De familie doet dan ook een oproep naar de daders. “Geef ons alstublieft onze Cisse terug. En geef ons uitleg waarom je dit hebt gedaan. We kunnen dit heel rustig oplossen in alle discretie. Maar wij hebben recht op antwoorden op onze vragen.”

Ondertussen is ook het personeel van begraafplaats kerkhof Steytelinck in Wilrijk op de hoogte van het voorval. Ze houden een oogje in het zuil en kijken ook uit naar een achtergelaten urne. De politie is op dit moment nog niet op de hoogte maar maandagochtend zal de familie wel klacht indienen tegen onbekenden voor de diefstal van de urne. “We zullen ook vragen om een sporenonderzoek. Hopelijk vindt de politie bruikbare vingerafdrukken die ons verder kunnen helpen bij het oplossen van dit mysterie”, besluit Ingrid.

Ben jij de berouwvolle dader en wil je de familie helpen, dan kan je contact opnemen met Ingrid via de Facebookpagina ‘Harry Ingrid De Clercq’.