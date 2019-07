Familie Leopoldine (73) moet 7 jaar wachten op assisenproces: “Daders lopen intussen vrij rond. We kunnen ze zomaar tegen het lijf lopen op straat” Patrick Lefelon

07 juli 2019

11u28 2 Antwerpen De familie van Leopoldine De Decker (73) moet nog eens een uitstel slikken van het Antwerpse gerecht. Het assisenproces tegen vijf verdachten van deze roofmoord in de wijk Antwerpen-Dam komt er pas in februari 2020. Dat is dan bijna 7 jaar na de feiten.

“Ondertussen lopen de vijf verdachten gewoon vrij rond. Ik kan ze zo maar tegenkomen op straat”, vloekt Danny Van Dyck. Hij is één van de twee zonen van Leopoldine De Decker en woonde vlakbij zijn moeder die een rijhuis bezat in de Lange Lobroekstraat. Daar sleet zij een rustige, oude dag.

Tot zij op 18 mei 2013 ‘s nachts werd overvallen door twee inbrekers. Die knevelden haar en plakten haar gezicht af met tape. Dat overleefde zij niet. De vijf moordverdachten werden in het najaar van 2014 gearresteerd. De 25-jarige cafébaas Pieter V. van Place2be in Heist-op-den-Berg en zijn vennoot Guus W. (35) worden vervolgd als opdrachtgevers van de moord. Guus W. meende te weten dat er een kluis met tienduizenden euro te vinden was bij Leopoldine De Decker. Twee Serviërs zouden de inbraak uitgevoerd hebben: Branko S. (22) en Daniel F. (28) Zij maakten maar 50 euro buit. Van een kluis was er geen sprake. Ook tussenpersoon Sebastien P. (29) wordt mee vervolgd.

Advocaat Mounir Souidi die de familie Van Dyck bijstaat: “In februari vorig jaar heeft de kamer voor Inbeschuldigingstelling dit dossier doorverwezen naar het hof van assisen. Wij hadden gehoopt toch zeker in 2019 een proces te krijgen. Het proces zou in november plaatsvinden, zo was ons beloofd. Helaas is de agenda van assisen herschikt waardoor het proces is verschoven naar februari 2020.”

Voor zoon Danny Van Dyck is het nieuwe uitstel moeilijk te verteren. “Ik telde af naar dat assisenproces in november. Eindelijk zouden de moordenaars van mijn lieve moeder hun verdiende straf krijgen. Ik heb bij het afscheid van mijn moeder gezworen dat ik niet zou rusten voor die smeerlappen achter de tralies zouden zitten. Ze hebben lang genoeg van hun vrijheid kunnen genieten. En nu laat het gerecht hen nog wat langer vrij rondlopen. Wanneer denkt justitie eens aan ons, de slachtoffers?"

Pokemon-moord

Ook de Pokemon-moord is met een maand uitgesteld. Dat proces gaat niet in september, maar pas op 18 oktober 2019 van start. Dat uitstel komt er op vraag van de verdediging van moordverdachte John V.d.B. Hij bracht de 20-jarige Shashia Moreau uit Heist-op-den-Berg op 7 februari 2017 om het leven in zijn appartement aan het Antwerpse Atheneum. De twee waren gepassioneerd door de stripfiguur Pokemon.