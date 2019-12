Familie en vrienden nemen afscheid van Ben Vanleene (28) Jan Aelberts

06 december 2019

15u22 58 Antwerpen In een zaal van het crematorium op het Antwerpse Schoonselhof, hebben vrienden en familie afscheid genomen van Ben Vanleene (28). Hij verdween op 10 november na een match van zijn club Antwerp tegen Club Brugge. In een zaal van het crematorium op het Antwerpse Schoonselhof, hebben vrienden en familie afscheid genomen van Ben Vanleene (28). Hij verdween op 10 november na een match van zijn club Antwerp tegen Club Brugge. Twee weken later werd het lichaam van de 28-jarige supporter gevonden.

Met gebroken moederhart schreef de mama van Ben Vanleene een tekst voor haar jongste zoon. Het was de opening van wat een emotioneel afscheid zou worden. Er kon geen mens meer bij in de grootste zaal van het Antwerpse Schoonselhof, een treurig toonbeeld van de impact die het overlijden van de 28-jarige Antwerp-supporter heeft op vrienden, ouders en broers, de hele familie en zijn club. Meer dan zomaar geliefd bij iedereen die hem kende.

Ben Vanleene raakte vermist op 10 november nadat hij zijn club, Antwerp, een laatste keer zag winnen van Club Brugge in het Bosuilstadion. Het werd 2-1. Exact twee weken later, op 24 november, werd een lichaam gevonden in het Antwerpse Straatsburgdok. Op woensdag 27 november bevestigde het parket dat om het lichaam van Ben ging.

Vrijdagochtend werd op de aanzwellende openingssong van The Lion King, The Circle of Life, Ben voor het laatst gegroet nadat zijn ouders, vrienden en zijn vriendin hem een laatst keer toespraken. Er werd geluisterd naar de muziek waar Ben van hield. Foto’s van zijn leven en reizen riepen herinneringen op aan iemand die nog maar net aan het leven begonnen was. Ben Vanleene werd 28 jaar.

Bekijk ook: Lichaam van vermiste Ben Vanleene gevonden

Meer over Ben Vanleene

samenleving