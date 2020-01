Familie die Flor (63) uitbuitte en op terras liet slapen, staat in maart terecht BJS/BLG

15 januari 2020

18u28 0 Antwerpen Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is de Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is de zaak ingeleid tegen vijf leden van een Macedonische familie uit Deurne die de 63-jarige Flor V. jarenlang zouden hebben uitgebuit en mensonterend hebben behandeld. Hun zaak zal op 2 maart behandeld worden.

Een wijkagent ontving op 17 augustus 2019 een melding over Flor V., een oudere man die al verschillende maanden buiten op een terras zou slapen op een adres in Deurne. Er werd ook gemeld dat het slachtoffer zich buiten moest wassen en buiten moest eten.

De politie kon de man spreken en stelde vast dat de bewoners, een Macedonische familie, het slachtoffer al jaren uitbuitten en misbruik maakten van de kwetsbare toestand van de man. Ze zouden hem ook financieel gepluimd hebben.

Op 1 oktober werd een huiszoeking uitgevoerd en werd het slachtoffer er weg gehaald. Hij werd in samenspraak met het parket en de vzw Payoke op een veilige plaats ondergebracht. Twee leden van de familie, de 42-jarige vader en 41-jarige moeder, werden toen aangehouden.

Geen dwang of geweld

Zij ontkenden de tenlasteleggingen met klem. Het slachtoffer woonde vrijwillig bij hen in en er was geen sprake van enige dwang of geweld. De zestiger was bij hen terechtgekomen toen hij nog als postbode werkte en ging daarna aan de slag als archivaris bij een tv-zender. Hij kon volgens de beklaagden dus gaan en staan waar hij wilde.