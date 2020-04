Familie blijft verweesd achter na dood van Werner (53): “Nog een laatste knuffel was ons niet gegund” Patrick Lefelon

08 april 2020

12u06 1 Antwerpen “Een verschrikkelijke ervaring die ik iedereen wil besparen”, zegt schoonzus Angelique over het afscheid aan haar schoonbroer Werner Muys (53), die maandag overleed aan covid-19. Toekijken vanaf het voeteinde van het ziekenhuisbed hoe de machines worden stopgezet. Geen kus, geen knuffel meer. Angelique: “Alsjeblief, blijf in uw kot. Zo afscheid nemen is onmenselijk.”

Werner Muys overleed maandag op 53-jarige leeftijd aan covid-19. Angelique Bal mocht samen met haar zus, de echtgenote van Werner, erbij zijn toen de machines werden stopgezet in het Sint-Augustinusziekenhuis. Van kop tot teen ingepakt in beschermkledij met de duidelijke instructie dat zij Werner niet meer mochten aanraken, stonden zij aan zijn bed op de intensieve afdeling. Een laatste kus of knuffel was hen niet gegund. Op de monitor zagen zij de hartslag zachtjes dalen tot er ineens een horizontale lijn op het scherm verscheen. Enkele tellen later was Werner overleden.

“Zo afscheid nemen van iemand waar je van houdt, is niet menselijk. Dat beeld van Werner in zijn ziekenhuisbed tussen al die machines vergeet ik nooit meer. Mijn zus, de echtgenote van Werner, is er kapot van. Deze verschrikkelijke ervaring wil ik iedereen besparen. Daarom herhaal ik nog maar eens: blijf in uw kot. Bescherm u. Wie denkt dat covid-19 een lachertje is, is verkeerd.”

De plotse dood van Werner, een man van 53 die tot drie weken geleden kerngezond was, toont aan dat covid-19 niemand spaart. De symptomen zijn ook voor iedereen anders. Werner was twee weken geleden bij de dokter geweest. Hij kloeg over een verkoudheid. De huisarts zag geen grote problemen. Zijn longen waren vrij. Werner mocht terug naar huis.

“Enkele dagen later kreeg hij plots heel hoge koorts”, vervolgt Angelique. “Hij werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Wij hebben een clichébeeld over covid-19. Slachtoffers kan je vooral herkennen aan de zware ademhalingsproblemen en aan hun hoest. Bij Werner raakten ook de organen aangetast. Het virus treft dus veel meer dan enkel de longen.”

Jaren zieke echtgenoot verzorgd

Werner werkte bij de overheidsdienst RVA in Antwerpen. Sinds het uitbreken van de coronacrisis kwam hij enkel nog buiten om naar zijn werk te gaan. Verder deed hij wat hij al jaren met zoveel liefde en geduld deed: zorg dragen voor zijn echtgenote, die terminaal ziek is.

Schoonzus Angelique: “Onze familie kan Werner niet genoeg bedanken voor alle opofferingen die hij voor onze zus heeft gedaan. Zij had eind vorig jaar op zijn aandringen zelfs haar euthanasieaanvraag stopgezet. Werner wilde nog langer van hun samenzijn genieten. En dan zijn plots de rollen omgekeerd en is Werner doodziek. Mijn zus kan er niet bij hoe snel dit gegaan is. Zij is er kapot van. Uit eerbied voor Werner zullen wij haar met de beste zorgen omringen, net zoals hij altijd heeft gedaan.”

De familie heeft beslist om de begrafenis uit te stellen. Het lichaam van Werner is gecremeerd en de stoffelijke resten worden bewaard bij de begrafenisondernemer.

Angelique: “Vooral in Wilrijk was Werner een bekend figuur. Hij was discjockey geweest en was een drijvende kracht in de rolschaatsclub. Ook via zijn werk kende hij veel volk. Daarom stellen wij de begrafenisplechtigheid uit tot na de lockdown zodat iedereen afscheid kan nemen."