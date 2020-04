Fakkeltheater verlengt sluiting tot 19 april: “producties geraken niet tijdig klaar door opgelegde coronamaatregelen” ADA

01 april 2020

16u07

Bron: Belga 1 Antwerpen Het Fakkeltheater in Antwerpen zal tot en met 31 mei 2020 gesloten blijven omwille van de maatregelen rond het coronavirus. Die maatregelen gelden voorlopig slechts tot 19 april, maar het theater stelt dat de producties voor mei sowieso niet meer tijdig klaar zouden geraken omdat er momenteel niet kan worden gerepeteerd. Ook Opera Ballet Vlaanderen laat woensdag weten dat er bijkomende voorstellingen worden geschrapt.

Het voltallige personeel van het Fakkeltheater is momenteel technisch werkloos. “De beslissing om gesloten te blijven tot eind mei is een zware beslissing maar, gezien de omvang van de huidige crisis, de enige verantwoorde”, klinkt het. “Iedereen die in het bezit is van tickets zal in de loop van de komende weken per mail of telefoon gecontacteerd worden.” De voorverkoop voor het nieuwe theaterseizoen 2020/2021 zou van start gaan op woensdag 10 juni.

Ook Opera Ballet Vlaanderen heeft omwille van de recente verlenging van de coronamaatregelen beslist om nog enkele producties te schrappen. De voorstellingen van “Usher” en “Cherkaoui/Bausch” in mei, juni en begin juli gaan niet door. Het gaat om een annulatie en geen uitstel. Over de producties “Faust”, “Shéhérazade/L’Heure Espagnole” en het concert “Mahler 4" wordt later beslist.

Ook andere Antwerpse cultuurhuizen hebben al voor een langere periode shows geschrapt dan strikt noodzakelijk wegens de huidige coronamaatregelen. In de Bourla is alles tot 30 april afgelast, in hetpaleis tot 3 mei. De Stadsschouwburg heeft voor 26 april geen voorstellingen meer gepland. deSingel en de Arenbergschouwburg houden het voorlopig wel nog op de door de overheid gecommuniceerde voorlopige einddatum van de coronamaatregelen - 19 april dus.