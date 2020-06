Fakkeltheater stelt zalen gratis ter beschikking voor gezelschappen ADA

Op 14 augustus opent het Fakkeltheater, na meer dan 5 maanden gesloten te zijn, opnieuw de deuren. Omdat de culturele wereld zo hard getroffen is door COVID-19, heeft het Fakkeltheater beslist om vanaf 14 augustus tot eind september de zalen gratis ter beschikking te stellen voor professionele artiesten en organisaties. Op die manier zorgt het Fakkeltheater voor een warme heropstart van de culturele sector.

Twee weken geleden werd beslist dat ook theaters en culturele huizen hun deuren opnieuw mogen openen, zij het met een beperkte capaciteit van maximum 200 toeschouwers. Voor het Fakkeltheater betekent dat dat heel wat producties niet zullen doorgaan. Maar om de zalen toch nuttig te gebruiken, werd beslist om de twee zalen gratis ter beschikking te stellen aan andere gezelschappen. Volledig gratis.

Slagveld

“Wij zijn relatief goed door deze coronacrisis doorgekomen maar niettemin is het slagveld in de culturele sector enorm groot. Daarom willen wij ons steentje bijdragen door onze infrastructuur gratis ter beschikking te stellen tot eind september. Dat betekent dat de gezelschappen de opbrengst van de ticketverkoop volledig kunnen houden”, vertelt artistiek directeur Sam Verhoeven. “Tegelijk willen we de sector opnieuw helpen opstarten door zo de mensen opnieuw naar het theater te lokken en dat volgens de strengste veiligheidsnormen.”

En of dat de actie een succes is: de hele periode is ondertussen al volledig volzet. Vanaf oktober hoopt Verhoeven de producties van het Fakkeltheater opnieuw te kunnen starten.