Fakkeltheater blijft al zeker tot 31 augustus dicht: “Regels voor culturele sector nog te onduidelijk” ADA

27 april 2020

13u02 0 Antwerpen Het Fakkeltheater zal tot en met 31 augustus 2020 gesloten blijven. Ondanks de versoepeling van de maatregelen, is het voor de culturele sector nog heel onduidelijk wanneer er weer gespeeld mag worden. “Het Fakkeltheater is geenszins uitgerust om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van de 1,5 meter afstand”, klinkt het.

Er zal al zeker tot en met 31 augustus geen theater te zien zijn in het Fakkeltheater. Het management zegt dat de regels voor de culturele sector nog te onduidelijk zijn. Bovendien is het volgens de directie onmogelijk om aan de richtlijnen te voldoen die de Nationale Veiligheidsraad afkondigde.

Sinds 13 maart 2020 wordt er niet meer gespeeld in het Fakkeltheater en het voltallige personeel is momenteel technisch werkloos. “De beslissing om gesloten te blijven tot eind augustus is een zware beslissing maar, gezien de omvang van de huidige crisis, de enige verantwoorde.”

Iedereen die in het bezit is van tickets zal – in de loop van de komende weken - per mail of telefoon gecontacteerd worden door het Fakkeltheater. Het theater vraagt met aandrang om niet zelf contact op te nemen. Tickethouders zullen gratis omgeboekt worden naar een voorstelling naar keuze, of zullen een voucher aangeboden krijgen ter waarde van het bedrag van hun tickets. Deze vouchers blijven onbeperkt geldig.

Geen seizoensbrochure

Gezien de omvang van deze crisis heeft het Fakkeltheater beslist om géén seizoensbrochure uit te brengen. In de plaats komt er op 3 augustus 2020 een krantje uit met het aanbod van ons theater. Wel staan reeds verschillende voorstellingen in voorverkoop op onze website.