Fakkelen in haven veroorzaakt onrust: sp.a wil dat stad en haven vooraf communiceren PhT

13 september 2019

18u36 2 Antwerpen Nogal wat mensen stelden zich op 31 augustus vragen bij de zwarte rookpluim die boven Antwerpen hing. Districtsraadslid Sascha Luyckx (sp.a) dient maandag op de districtsraad een motie in. Die dringt er bij het Havenbedrijf, de brandweer en de stad op aan om de bevolking beter te informeren over geplande affakkelingen bij (petro)chemische bedrijven.

“In dat weekend deelden heel wat mensen op social media foto’s van de rookpluim. Blijkbaar verliep een verbrandingsproces niet optimaal”, zegt Sascha Luyckx. “Gelukkig waren er geen zware afwijkende waarden te melden. Maar zou het niet beter zijn als er een systeem komt dat alle fakkelactiviteiten meedeelt aan de districten? In negen op de tien gevallen is zo’n affakkeling immers vooraf gepland.”

Voor een goed begrip: een petrochemisch bedrijf gaat affakkelen om brandbare gassen veilig en op een voor het milieu verantwoorde manier af te voeren en te verbranden.

Antwerps districtsschepen Charlie Van Leuffel (N-VA), bevoegd voor Communicatie, heeft de ongerustheid over de rookpluim op 31 augustus ook opgemerkt. “Natuurlijk is het belangrijk dat er goed wordt geïnformeerd. Maar de communicatie zou ik bij voorkeur bij stad en haven leggen. Er zijn immers verschillende districten die in of dichtbij de haven liggen, zoals Antwerpen, het Polderdistrict en Ekeren.”