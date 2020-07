Antwerpen

Fabienne Arras, de echtgenote van acteur Herbert Flack (71), krijgt nu zaterdag een afscheid in de Bourlaschouwburg. Ze overleed op 2 juli, 66 jaar oud, na een ongelukkige val op vakantie in Spanje. De plechtigheid kan enkel door de 126 genodigden worden bijgewoond, maar er is wel een livestream (www.michaeldeleu.be) voorzien.