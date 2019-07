Ezels moeten nog even wachten op vergunning van stad ADA

15 juli 2019

19u25 0 Antwerpen Nog niet op alle vooropgestelde plaatsen in de stad zijn de ezels van de Donkey Parade al te bewonderen. Reden is het uitblijven van een vergunning van de stad. Al zou dat wel in orde komen.

Normaal zouden op verschillende plekken in de stad nu kleurrijke ezels moeten staan. Normaal gezien, want op verschillende plekken staan de ezels van de Donkey Parade nog niet. Dat heeft te maken met de vergunning die de stad moet geven. Maar de organisatie zegt dat het snel in orde zal komen zodat de komende weken in heel Antwerpen de ezels te bewonderen zijn. Aan het Havenhuis en de luchthaven van Deurne staan ze wel al opgesteld.

De Donkey Parade 2019 wordt de opvolger van de succesvolle Hippo Parade Antwerp 2018. Dit ambitieuze project wordt door zowel KMO’s als multinationals ondersteund en loopt van 1 juli tot 30 september. De ezels, individueel beschilderd door een selecte groep van kunstenaars onder leiding van de Antwerpse kunstenaar Ludo Modelo, zullen op publieke plaatsen in de straten van Antwerpen en in diverse andere steden en/of bedrijven tentoongesteld worden.

Eind september worden vervolgens alle beelden op één locatie samengebracht en kan deze unieke collectie publiekelijk verder worden bezichtigd. Deze tijdelijke tentoonstelling richt zich tot particulieren en scholen, waarbij bepaalde thema’s zullen worden uitgewerkt.