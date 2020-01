Extra politiecontrole op Majoor Malfaitplein tegen overlast Jan Aelberts

14u31 0 Antwerpen De Antwerpse politie hield afgelopen weekend extra controles tegen overlast in de Draaiboomwijk en op het Majoor Malfaitplein.

De prioriteit lag op het bestrijden van overlast, onder meer op drugsgebruik of -verkoop, maar ook op sluikstorten en onaangepast rijgedrag werd gelet. Er werd extra gecontroleerd op het Majoor Malfaitplein en in de Draaiboomwijk om de recente overlast te bestrijden. Tijdens de controle werd één wagen in beslag genomen omdat hij niet verzekerd was. Twee gecontroleerde personen hadden drugs op zak.