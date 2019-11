Extinction Rebellion voert stille actie in Centraal Station: “Het is vijf na twaalf, maar de overheden kunnen nog altijd veel meer doen” PhT

11 november 2019

13u11 2 Antwerpen Een 50-tal leden van Extinction Rebellion dook maandag net na de middag in de hal van het Centraal Station in Antwerpen op. Twintig minuten lang voerden ze met pancartes een volstrekt stille actie, het gelaat geschminkt als een zandloper. De politie keek toe en liet de manifestanten begaan.

Extinction Rebellion liet zich de voorbije weken al opmerken met stevige acties om de overheden op te roepen meer te doen tegen de klimaat- en milieucrisis. Deze keer bleef alles rustig. Precies om 12.05 uur verspreidden een 50-tal betogers zich over de stationshal. “Vijf na twaalf staat symbool voor het punt waar we met de wereld staan”, zegt woordvoerster An Deleu. “Toch is het niet te laat om als overheid veel meer te doen. De plek is ook symbolisch: we bedanken zo de mensen die met de trein komen en zo een deel zijn van de oplossing voor de klimaatcrisis.”

Met pancartes als ‘39,7 graden op 25 juli: de warmste dag ooit gemeten in België’ en ‘Op 7 jaar tijd nam het aantal auto’s toe met een kwart’ werd de toon gezet.

Na 20 minuten eindigde het stille protest in ale kalmte.