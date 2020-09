Extinction Rebellion verspreidt affiches tegen drinkwatertekort: “We eisen dringende maatregelen”



Caroline Van de Pol

14 september 2020

14u55 0 Antwerpen De klimaatactivisten van ‘Extinction Rebellion hebben zondag noodaffiches opgehangen in Antwerpen. Daarmee willen ze laten zien hoe maatregelen er bij een drinkwatertekort in de toekomst kunnen uitzien. “Als de politici wachten tot er geen water meer uit de kraan komt, is het veel te laat.”

Hoe zou de stad Antwerpen reageren als er geen drinkwater meer uit de kraan komt? Met deze vraag in het achterhoofd ontwierp Extinction Rebellion Antwerpen een noodaffiche uit de toekomst. Deze affiche werd in de vier meest gesproken talen (Nederlands, Pools, Roemeens en Arabisch) verspreid, net zoals de stad Antwerpen deed tijdens de coronacrisis. “Drinkwater is een absolute voorwaarde om te kunnen leven. Daarom pleiten wij voor een integraal, duurzaam en rationeel waterbeheer waarbij elke druppel twee keer wordt omgedraaid”, klinkt het bij de organisatie. “Als we niet van koers veranderen, kunnen deze affiches in de nabije toekomst werkelijkheid worden.”

Verslapte aandacht

Droge periodes kunnen in Vlaanderen al snel voor waterschaarste zorgen. “Helaas verdwijnt de focus op deze problematiek snel wanneer het enkele dagen regent. Tijdens de hittegolf in augustus hebben we nogmaals gemerkt dat een juli met veel regendagen niet voldoende was om onze waterreserves op peil te houden. De aandacht voor deze problematiek mag niet meer verslappen. Er zijn nu dringende en verregaande maatregelen nodig om een drinkwatertekort tegen te gaan. We hebben de luxe niet meer om enkel kleine stapjes te nemen en vooral in te zetten op lange termijn. Als de politici wachten tot er geen water meer uit de kraan komt, is het veel te laat.”

Als mogelijke maatregel op korte termijn stelt de organisatie voor om de drinkwaterverspilling in de industrie aan banden te leggen. “De industrie is een grootverbruiker van drinkwater, ook voor toepassingen waarbij dit niet nodig is. Helaas wordt ze niet aangemoedigd om andere waterbronnen te gebruiken. Drinkwater is voor de industrie immers goedkoper dan voor de particulier. Daarom vragen we aan de bevoegde beleidsmakers om in de industrie spaarzaamheid af te dwingen. Er zijn voldoende kennis, capaciteit en middelen om dit te doen. Enkel de motivatie ontbreekt nog.”