Extinction Rebellion start ‘Rode Brigade’ in Antwerpen Jan Aelberts

29 december 2019

18u28 2 Antwerpen De Antwerpse afdeling van milieubeweging Extinction Rebellion wil volgend jaar een rode brigade oprichten in 't Stad. Die moet een kunstzinnige toets geven aan de acties. “De Rode Brigade zal worden ingezet om de sfeer te verzachten”, klinkt het bij de activisten.

“De Rode Brigade symboliseert het bloed van alle uitstervende soorten wereldwijd”, aldus Extinction Rebellion. “De Rode Brigade wordt ingezet tijdens acties en optochten om de sfeer te verzachten.”

Gehuld in rode gewaden zal de groep dansen en de acties van extra drama voorzien. Daarmee wil de milieubeweging hun geweldloos verzet extra kracht bijzetten. Extinction Rebellion is nog op zoek naar acteurs en actrices, dansers en choreografen en kostuummakers en hoopt eind februari de Rode Brigade een eerste keer in te kunnen zetten.