Exposed Music trekt voor vijfde editie naar Stormkop en serveert fish & chips ADA

07 oktober 2019

13u07 3 Antwerpen Stormkop is dit jaar de locatie voor de vijfde editie van Exposed Music, een jaarlijks festival met korte, krachtige performances op unieke locaties in Antwerpen. Deze editie is er voor het eerst ook een volkskeuken. Stormkop serveert fish & chips en zilte groenten.

Op vrijdag 18 oktober vindt de vijfde editie van Exposed Music plaats, een jaarlijks festival met korte, krachtige performances op unieke locaties in Antwerpen. Exposed Music is deze keer te gast in Stormkop, een maritieme loods op het Eilandje die nu een expressieve vrijhaven is voor jonge en minder jonge avonturiers.

De internationaal succesvolle artiesten zullen er multidisciplinair samenwerken in vijf performances. Gospel weerklinkt a capella in een voormalig staalatelier. Soundscapes met typische lokale geluiden mengen zich met sirenegezang. Een streetdancer improviseert op free jazz. Een vertelling in koorzang neemt het publiek mee op een bootreis in een reuzenfles. Er is ook een jamsessie zonder muziek: live-tekenaars creëren een visueel universum op de klanken van Paul Van Ostaijens proza. De vijf performances spelen meermaals op vaste uren. Bezoekers kiezen in welke volgorde ze de performances bekijken. Er is voldoende tijd om alle acts te zien.

Meer info: www.stadsmagazijn.be en www.cosintandries.be