Expo van start over Bevrijding van Antwerpen in FelixArchief BJS

06 september 2019

17u25 0 Antwerpen In het FelixArchief op het Antwerpse Eilandje is vrijdag de tijdelijke expo ‘Vreugde & Verdriet. Antwerpen Bevrijd (1944-1945)’ geopend, naar aanleiding van 75 jaar Bevrijding na de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanuit getuigenissen, dagboeken en dagelijkse gebruiksvoorwerpen wordt stilgestaan bij de Bevrijdingsdagen zelf en de periode van zowel blijdschap en heropbouw, maar ook onzekerheid en rouw die erop volgde.

De blikvangers van de expo zijn niet alleen beelden van de vreugdetaferelen na de intocht van de geallieerden, maar ook voorwerpen en verhalen van Antwerpenaars die in een concentratiekamp beland waren en pas veel later of zelfs nooit meer in vrijheid terugkeerden.

Er zijn ook digitale kaarten van de militaire operaties en je kan er ontdekken hoe de wederopbouw van de stad jaren in beslag nam, bijvoorbeeld omdat van vele vernielde gebouwen de toenmalige eigenaars niet meteen werden gevonden. Aan het einde van de expo kan de bezoeker ook interactief aan de slag, door te kiezen welke emoji’s hij vooral met vrijheid, dan wel onvrijheid associeert.

“De verzameldag die we in februari in het FelixArchief organiseerden is heel belangrijk geweest voor de totstandkoming van de tijdelijke tentoonstelling”, zegt Aniek Smit, een van de curatoren. “Daar konden Antwerpenaars zelf objecten en foto’s binnenbrengen. Zo werd voor ons al goed zichtbaar wat er nog leeft in families of wat er nu pas bespreekbaar wordt van die tijd.”

‘Vreugde & Verdriet. Antwerpen Bevrijd (1944-1945)’ loopt nog tot 31 mei 2020 op de zesde verdieping van het FelixArchief.