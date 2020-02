Expo toont historische vondsten bij werken Noorderlijn: “Blikvanger is luxueus zwaard uit 16de eeuw” David Acke

20 februari 2020

In het Felixatelier op het gelijkvloers van het FelixArchief opende donderdagavond de expo 'Onder de Leien. Een gracht vol schatten.' Deze expo toont de vondsten van de archeologische opgravingen aan de Kipdorpsite in Antwerpen. De expo brengt daarnaast ook het verhaal achter de vondsten. Naast enkele topvondsten – waaronder een zwaard uit de periode van de Franse furie – zijn er ook tal van kleinere objecten die meer inzicht geven in het leven dat zich afspeelde rond de Kipdorppoort.

Bij de heraanleg van de Noorderleien (2016-2019) vonden op verschillende locaties archeologische opgravingen plaats naar de resten van de Spaanse omwalling. Deze verdedigingsmuur rond de stad Antwerpen werd in de 16de eeuw aangelegd in opdracht van Keizer Karel. Vijf poorten gaven toegang tot de omwalde stad. Een van de poorten was de Kipdorppoort. Deze kon enkel bereikt worden via een brug over de gracht en werd beschermd door een hoge stadsmuur en een bastion met kazemat.

Sluitstuk van deze grootse archeologische opgraving is de expo over de vondsten die de archeologen aantroffen in de gracht bij de Kipdorpbrug. Meer dan 10.000 vondsten werden er geteld. Een selectie van 150 bijzondere stukken wordt nu, met een expo in het FelixArchief, voorgesteld. De tentoonstelling is opgebouwd rond vier thema’s: ontmoet, spel, strijd en bouw.

Topvondst

“De topvondst is toch wel het goed bewaarde zwaard met gebogen kling. Na een zorgvuldige restauratie tonen de mooie details opnieuw de kwaliteit van dit stuk wapentuig. Het was wellicht een luxewapen voor een militair van een hogere rang en dateert uit de late 16de eeuw. De kans is dus zeer groot dat dit bijzondere zwaard verloren ging tijdens het strijdgewoel van de Franse furie in 1583”, weet burgemeester Bart De Wever.

De expo zoomt ook in op de bouw en afbraak van de monumentale stadsomwalling. Het vestingwerk onderging in de loop van de eeuwen tal van aanpassingen volgens de veranderende inzichten van de vestingbouw. In de 19de eeuw hinderde de omwalling de stedelijke ontwikkeling en in 1865 werd de afbraak ingezet. Het afbraakmateriaal werd in de gracht gestort. In 1867 werden de Leien aangelegd en veranderde het stadsbeeld ingrijpend. In 2016 vonden hier opnieuw grote infrastructuurwerken plaats voor de aanleg van twee autotunnels en een nieuwe tramlijn richting het noorden van Antwerpen.

Praktisch

De expo ‘Onder de Leien. Een gracht vol schatten.’ is gratis te bezoeken vanaf 21 februari in het Felixatelier voor archeologie in het FelixArchief. De expo is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 16 uur. Alle informatie staat op www.antwerpenmorgen.be/projecten/felixatelier/over.