Expo met schilderij dat verwijderd werd door politie: “Ze willen aantonen minder repressief te zijn dan in de VS maar bewijzen met deze censuur net het omgekeerde” Sander Bral

11 september 2020

11u45 0 Antwerpen Maatschappijkritisch met een kwinkslag. Zo beschrijft kunstenaar Frederik Lizen (33) zijn eigen schilderijen en panelen die hij momenteel tentoonstelt in Antwerpen. Recent liet de politie nog een werk - geïnspireerd op het overlijden van George Floyd - in de publieke ruimte verwijderen. “De politie doet haar best om haar negatief beeld bij te stellen maar bekrachtigt het enkel maar door haar acties.”

Antwerps kunstenaar Frederik ‘En Plein Public’ Lizen (33) werkt voornamelijk buiten en ziet de stad als zijn atelier. “Ik kan in de publieke ruimte gemakkelijker en spontaner beslissingen nemen”, zegt Frederik. “Ik gebruik de context van de buitenruimte ook als techniek. Wanneer ik klaar ben met een werk laat ik de tijd zijn werk doen. Weersomstandigheden, overschilderingen, vandalisme. Ik laat het allemaal betijen. Op een bepaald moment keer ik dan terug naar het werk en speel ik in op de veranderingen die zich hebben voorgedaan. Zo is mijn werk eigenlijk nooit volledig ‘af’.”

Black Lives Matter

Frederik is al enige tijd bezig aan 130 meter aan houten panelen in de Pelikaanstraat. Na het overlijden van George Floyd in de Verenigde Staten en het opkomen van de Black Lives Matter-beweging, schilderde hij daar zijn eigen interpretatie rond die kwestie. Op dat werk is naast een vogel in een kooi en een wolf ook duidelijk een Belgische politiewagen afgebeeld en geen Amerikaanse.

(lees verder onder de foto)

Geladen

“De stadsdiensten hebben dat werk op vraag van de politie gezandstraald”, zucht Frederik. “Een bevriende kunstenaar is dat lege vak dan opnieuw gaan beschilderen, om de censuur te benadrukken. Ook dat werd opnieuw verwijderd en daarna ben ik het paneel gaan weghalen. Het is een volledig abstract beeld geworden, sommige delen van de tekst zijn nog leesbaar en de kleuren die in het hout zijn gedrongen, kreeg men niet volledig weg. Er is nog weinig op te zien maar het werk is zo geladen dat het nu het pronkstuk van mijn expo is.”

Frederik ging verhaal halen bij de politie waarom zijn werk gecensureerd werd. “Het was initieel erg moeilijk om antwoord te krijgen maar uiteindelijk bleek mijn werk ongepast en aanstootgevend te zijn. Ik zou de Antwerpse politie vergeleken hebben met de Amerikaanse. De politie zei letterlijk dat het hier ‘zo geen toestanden zijn dan in de VS’ maar verschillende recente nieuwsberichten spreken dat duidelijk tegen.”

(lees verder onder de foto)

Negatief beeld

“Ik scheer uiteraard niet alle politie ter wereld over dezelfde kam”, gaat Frederik verder. “Ik wilde ook niet per se de verstikkingsdood van Floyd benadrukken, maar eerder het gevoel van verstikking of onderdrukking bespreekbaar maken. De politie bij ons doet haar uiterste best om haar negatieve beeld bij te stellen maar door onschuldige schilderijen te gaan verwijderen, werkt ze het tegenovergestelde in de hand.”

Ongeslacht verdoofd

Frederik uit in zijn werk regelmatig kritiek op de samenleving en doet dat dikwijls met de nodige dosis humor. “Zo heb ik een schaap dat rustig in slaap wordt gemasseerd in een massagesalon met de boodschap ‘ongeslacht verdoofd’. De impact van de mens op de natuur is een veel terugkomend thema. Of ik iets rond de Antwerpse avondklok heb gedaan in augustus? Neen, ik werk namelijk ’s nachts in de publieke ruimte”, lacht Frederik.

De expo ‘Jean ai assez’ van Frederik Lizen is open van donderdag tot zaterdag van 12 tot 17 uur. De tentoonstelling loopt nog tot en met 10 oktober in galerie Geukens & De Vil op de Leopoldplaats.