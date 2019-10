Expert vindt opening nieuwe parking Handelsbeurs slecht signaal: “Onbegrijpelijk: centrum zal nu nog meer wagens moeten slikken” David Acke

15 oktober 2019

12u40 3 Antwerpen Terwijl Vlaamse centrumsteden er bijna alles aan doen om de wagen zoveel mogelijk uit het centrum te houden, heeft het Antwerpse stadsbestuur onlangs de gloednieuwe parking Handelsbeurs geopend, goed voor zo een 260 parkeerstroken. Hoe kun je dat stroken met het beleid van de modal shift? Het antwoord is simpel volgens expert Dirk Lauwers: niet

Twee weken geleden opende de gerestaureerde Handelsbeurs plechtig de deuren. Antwerpen was meteen een pareltje rijker. Met de opening van de Handelsbeurs opende meteen ook een gloednieuwe ondergrondse parking voor iets meer dan 260 wagens. Geeft de stad daarmee geen verkeerd signaal naar mensen dat wagens welkom zijn in het centrum van de stad?

“Neen”, klinkt het bij het kabinet van mobiliteitsschepen Koen Kennis (NV-A). “Je kan deze en andere parkings in de stad niet los zien van het totaalplaatje van het Antwerpse mobiliteitsbeleid, waarbij we mensen inderdaad steeds meer mogelijkheden aanbieden om zich te verplaatsen in de stad. Daar zullen ook de volgende jaren nog flink wat investeringen in gedaan worden. Maar wij maken de 16de-eeuwse binnenstad autoluw, niet autoloos.”

We willen vermijden dat de bezoekers aan de Handelsbeurss hun parkeerdruk afwentelen op de omgeving Schepen Koen Kennis

Op wandelafstand

Toch kan je je ook de vraag stellen of zo een parking wel nodig is. Vlak bij de Handelsbeurs zijn er namelijk al twee grote parkeergebouwen. Zo heb je de parking onder de Groenplaats en heb je ook Parking Meir. Beide op wandelafstand. Maar ook hier heeft het kabinet van schepen Kennis een duidelijke visie.

“De Handelsbeurs met haar evenementen, restaurant, hotel en andere horeca-faciliteiten heeft deze parkeerfaciliteiten nodig. We willen de claim van de auto op het openbaar domein verkleinen, ten voordele van de levenskwaliteit, dat is de grote oefening die Antwerpen maakt. We willen vermijden dat de bezoekers aan de Handelsbeurss hun parkeerdruk afwentelen op de omgeving. Er is in die parking trouwens ook een deel voorbehouden voor fietsen.”

Drogredenering

Maar volgens mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (Universiteit Antwerpen) zijn dit drogredeneringen en staat dit haaks op het beleid dat men beweert te willen voeren. “Deze parking zal hoe dan ook meer wagens naar het centrum lokken. Dat is niet alleen een fout signaal van het stadsbestuur, het zal ook de nu rustige fietsstraten als de Lange Nieuwsstraat opnieuw veel drukker en onveiliger maken.” De redenering dat de parking de parkeerdruk in omliggende straten moet tegengaan, is volgens Lauwers een drogredenering. “Behoud het straatparkeren in de omgeving aan de bewoners zoals in het bestuursakkoord staat en doe de bezoeker aan de Handelsbeurs andere oplossingen zoeken, die zijn trouwens voorhanden. Zo is er de nieuwe parking onder het Operaplein. Daar kan je heel gemakkelijk de tram nemen. Bovendien zijn er in de buurt al voldoende parkeergarages. Dat de stad ervoor kiest een nieuwe te openen is gewoon onbegrijpelijk.”