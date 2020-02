Experimenteer eens met een 3D-printer: Kunstfabriek in Berchem gaat technologische toer op AMK

03 februari 2020

13u34 0 Antwerpen Das Kunst organiseert sinds 2017 kunstprojecten met jongeren en kinderen in freinetschool de kRing (Berchem), en lanceert komende paasvakantie de allereerste 2.0 editie van Kunstfabriek. Kinderen van 9 tot en met 12 jaar kunnen er kennis maken met verschillende technologische tools.

Tijdens Kunstfabriek maken kinderen en hun begeleiders een week lang samen kunst: een team van jonge kunstenaars staat iedere schoolvakantie klaar met een grote gereedschapskist, een heleboel materiaal en een hoofd vol ideeën om kinderen een week lang te entertainen.

In 2020 gaat das Kunst ook de technologische toer op en organiseert het Kunstfabriek 2.0. Kinderen van 9 tot en met 12 jaar kunnen zich verdiepen in nieuwe technologie en maken kennis met verschillende tech tools: een eigen sticker ontwerpen met een snijplotter, een zelfportret graveren in hout, eigen personages met een lasercutter construeren, én experimenteren met een 3D-printer en heat press. De meer ‘klassieke’ Kunstfabriek 1.0 voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar gaat ook nog steeds door. Meer info vind je op www.daskunst.be.