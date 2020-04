Excellent met technologisch talent: Europees STEM-label voor vier Antwerpse scholen Philippe Truyts

30 april 2020

14u21 0 Antwerpen Vier Antwerpse scholen hebben als eerste in ons land het Europees erkende STEM-label behaald. STEM staat voor technologische, wiskundige en wetenschappelijke richtingen. Het GO! Atheneum, het Stedelijk Lyceum Hardenvoort, de Deurnese Spectrumschool en Don Bosco uit Hoboken konden op coaching door de Kamer van Koophandel rekenen. De prijsuitreiking had virtueel plaats.

Voka Antwerpen-Waasland startte vorig jaar met het pilootproject IN2STEM. Dat wil voor een grotere instroom van kwalitatief sterke technische profielen in de industrie zorgen. “Eenentwintig bedrijven van ons platform Industrie namen het initiatief”, zegt Luc Luwel, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel. “We horen in deze regio tot de wereldtop in industrieel ondernemen. Wil je dat zo houden, dan moet je kunnen putten uit een ruime vijver van technisch toptalent. Dan heb je in de eerste plaats STEM-onderwijs van topniveau nodig. Die garantie ontbrak enigszins.”

21 criteria

Een team van de Kamer ging begin 2019 op zoek naar een programma met meetbare criteria of een label waarmee scholen zich internationaal kunnen onderscheiden. Het Europese EU STEM-schoollabel bleek het meest geschikt. Luwel: “Scholen worden beoordeeld volgens 21 criteria. Voorbeelden zijn de infrastructuur, de samenwerking met de industrie, de integratie van digitale leervormen en communicatie en de kwaliteit van de leerkrachten.”

Dankzij dit traject weten we nu nog beter wat onze sterktes én onze werkpunten zijn Karin Heremans, GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen

Circa 1.500 scholen uit onder meer Duitsland, Zweden en Israël hebben het label al op zak. België was nog een blinde vlek. Die is nu uitgewist. Vanaf september zullen de STEM-opleidingen nog beter uit de verf komen.

Inspirerend

Karin Heremans, directeur GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen, noemt het STEM-label een belangrijke stap in het transitieplan van haar school. “Het garandeert alle betrokkenen dat ons atheneum dit STEM-onderwijs inspirerend en baanbrekend nastreeft en toepast. Dankzij dit traject weten we nu nog beter wat onze sterktes én onze werkpunten zijn.”

De Spectrumschool in Deurne hoopt dat de erkenning het imago van de technische opleidingen een duw zal geven. “Wij geloven in het belang en de toekomst van vakonderwijs voor de opleidingen gericht op de arbeidsmarkt en voor de richtingen die toeleiden naar het hoger onderwijs. We zijn er nu meer dan ooit van overtuigd dat we moeten investeren in onze technische uitrusting.”