Examens in Waagnatie en Antwerp Expo: “Beetje een fabrieksgevoel toch” PhT

01 juni 2020

18u23 1 Antwerpen Pinkstermaandag of niet, 1 juni was de officiële aftrap van de examens op de Universiteit Antwerpen. Maar niets is nog wat het vroeger was. Om alles coronaproof te houden, zullen tot 3 juli 13.000 studenten in de Waagnatie en 18.000 in Antwerp Expo examen afleggen. Dat is wennen, maar de studenten leken het maandag toch niet zo erg te vinden.

“Het ging goed. Je merkt dat de proffen begrip tonen voor de situatie van de voorbije maanden”, zegt de 23-jarige Bram uit Overpelt. Hij zit in zijn tweede bachelor Geschiedenis. “Ik voelde me in die hal best op mijn gemak. Ik had even weinig stress als anders.” Bram moet nog driemaal naar de Waagnatie. “Volgend academiejaar hoop ik dat we toch zoveel mogelijk zoals vroeger les kunnen volgen. De lockdown en de afstandslessen waren een saaie periode.”

“Ik mis interactie”

Zijn kameraad Bart (20), uit Antwerpen, heeft het moeilijker met de nieuwe realiteit. Ook hij studeert Geschiedenis. “Mijn structuur is weggevallen. Online is het moeilijker om je te concentreren op je leerstof. Ik mis de interactie enorm. Het maakt me kwaad als politici nu zeggen dat afstandsonderwijs de weg is om te volgen. Als we niet meer in groep naar de les kunnen, ga ik onderuit.”

Mondmasker

Yara is een eerste bachelorstudente Engels, film en theater. “Het examen is zeer goed meegevallen. Die hal? Zorgt toch voor een fabrieksgevoel. Ik ben blij dat we het mondmasker alleen bij het binnen- en buitengaan moeten dragen. Te benauwd anders.” Yara vreest dat de wereld er voor studenten ook volgend jaar niet meteen ‘normaal’ zal uitzien. “De voorbije maanden heb ik mijn kot geruild voor de woning van mijn oma. Dan zaten we niet allebei alleen en kon ik voor haar boodschappen doen.”

De grootste groep die tegelijkertijd examens zal afleggen in de Waagnatie, telt 584 studenten. In Antwerp Expo zijn dat er zelfs 801. De Universiteit Antwerpen kocht 100.000 mondmaskers.