Exact 75 jaar geleden viel V2-bom op Cinema Rex, burgemeester De Wever legt krans neer bij herdenkingsteen ADA

16 december 2019

18u14 0 Antwerpen Enkele tientallen mensen hebben maandagmiddag de inslag van de V2-bom op Cinema Rex herdacht, exact 75 jaar geleden. Daarbij vielen 567 doden. Burgemeester Bart De Wever legde een krans neer.

Om 15.17 uur wordt vanuit het Nederlandse Hellendoorn een V2-raket afgevuurd. Op datzelfde moment, een goede 200 kilometer verder, zitten in Cinema Rex op de Keyserlei in Antwerpen een honderden mensen te genieten van de film The Plainsman. Dat ze het einde van de film niet zullen halen, beseft op dat moment niemand. Dat hun buur in het zitje een goede 5 minuten later waarschijnlijk dood zou zijn, al helemaal niet.

Rond 15.30 uur 1944 valt de V2-bom op het dak van de cinema. 567 mensen overleven het niet, onder hen 296 geallieerde militairen. Achteraf zal pas blijken welke impact de bom had. 11 gebouwen werden verwoest, van de 281 burgerslachtoffers was de gemiddelde leeftijd 26 jaar, 64 vrouwen en 74 minderjarigen stierven. Het duurde een week alvorens alle lichamen uit het puin werden gehaald. De V2-bom op Cinema Rex heeft de wrede titel de dodelijkste enkelvoudige bominslag tijdens de Tweede Wereldoorlog te zijn.

De plechtigheid, met enkele korte toespraken en een kransneerlegging bij de gedenkplaat op de plaats van de ramp aan de De Keyserlei, werd bijgewoond door enkele tientallen mensen. “Om half vier, exact 75 jaar geleden, sloeg hier het noodlot toe”, zei burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Op het Bevrijdingsweekend onlangs sprak ik nog een veteraan die hier als een van de eersten ter plaatse was om te helpen. Hij zei me: ik kan onmogelijk beschrijven wat ik toen heb gezien, het was zo verschrikkelijk en hartverscheurend, er was geen reden om zo’n daden te stellen tijdens de oorlog.”