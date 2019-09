Ex-vrouw van directeur draait mee op voor miljoenenfraude Patrick Lefelon

05 september 2019

17u05 0 Antwerpen Gewezen technisch directeur Patrick R. (51) van het parkeerbedrijf Apcoa draait niet alleen op voor de verduistering van 4,5 miljoen euro aan parkeergeld. Ook zijn ex-vrouw Els H. (49) met wie hij destijds een luxe-leven leidde in de buurt van BV’s, is naar de strafrechter verwezen. Zij is volgens het parket mee schuldig aan het witwassen van het gestolen geld.

Mooie sprookjes blijven dan toch niet eeuwig duren. Manager Patrick R. uit Oppuurs trad in 2010 in het huwelijk met Els H. Over het prachtige feest in San Marco Village in Aartselaar waren de honderden gasten weken later nog niet uitgepraat. Patrick R. stond dan ook bekend als een succesvolle zakenman. Hij was technisch directeur bij het Antwerpse parkeerbedrijf Apcoa dat in tiental steden en gemeenten parkeermeters en -garages beheert. Patrick R. stond in voor het onderhoud van de installaties.

Patrick R. en Els H. hielden zich graag op in de omgeving van BV’s. Een verjaardagsfeestje bij hen thuis in Oppuurs werd opgeluisterd door dj Kelly Pfaff. Op de foto’s ook een kist champagne met de gelukwensen van Koen Wauters en Valerie De Booser.

Maar in juli 2016 werd directeur Patrick R. ontmaskerd als een ordinaire huisdief. Hij had jarenlang geldlades van parkeermeters opzijgezet. Zogezegd voor een interne controle. Het geld verdween in zijn zakken. Hij slaagde erin de duizenden munten te storten op zijn eigen bankrekening of op die van zijn vrouw.

Volgens het Antwerpse gerecht heeft Patrick R. over de jaren heen 4.589.504,42 euro verduisterd. Het geld werd verbrast aan hun luxueuze levensstijl met reizen naar Ibiza, VIP-feestjes of deelname aan exclusieve autoraces zoals de Runbal Rally met aankomst in Marbella. Het koppel had verschillende auto’s waaronder een Maserati.

Patrick R. liet ook de anderen meeprofiteren van zijn diefstallen. Zo werd de plaatselijke kaatsclub Oppuurs jarenlang gesponsord door parkeerbedrijf Apcoa. De directie van Apcoa wist van niets. Patrick R. gaf zijn echtgenote Els H. alle kansen om een webshop uit te bouwen. Na de arrestatie van haar man doekte Els H. snel haar winkel op.

Gescheiden

Patrick R. zat bijna vijf maanden in voorarrest. De man legde bekentenissen af. Advocaat Kris Luyckx: “Mijn cliënt erkent de hem verweten feiten en heeft ondertussen zijn ganse vermogen ter beschikking gesteld van de schuldeisers om de geleden schade te vergoeden.”

Zijn huwelijk met Els H. overleefde het gerechtelijke onderzoek niet. Voor zijn ex-vrouw is dat een pijnlijke zaak. Zij werd in de loop van het onderzoek niet aangehouden omdat zij beweerde niets van de sjoemelpraktijken af te weten. Aan het einde van het gerechtelijke onderzoek werd zij toch in verdenking gesteld voor witwassen van de gestolen gelden.

De raadkamer besliste donderdag om zowel Patrick R. als zijn ex Els H. door te verwijzen naar de rechtbank.