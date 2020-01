Ex-uitbater Boer van Tienen legt boeken neer na verloren rechtszaak BJS

15 januari 2020

14u24 0 Antwerpen De vennootschap achter café Boer van Tienen op het Mechelseplein is door de Antwerpse rechtbank van koophandel failliet verklaard. Het was de (voormalige) uitbater van de bekende volkskroeg die zelf de boeken heeft neergelegd. Ook brasserie Tien voor Twaalf op de Wapper behoort tot de failliete bvba.

Het faillissement van Boer van Tienen bvba komt niet uit de lucht gevallen. Oud-voetballer Nick Descamps, tot voor kort de uitbater van de Boer van Tienen, verloor eind november vorig jaar een rechtszaak tegen brouwerij Moortgat dat het café in zijn bezit heeft. De rechter oordeelde dat Descamps het pand moest verlaten omdat hij had nagelaten om de handelshuurhernieuwing in orde te brengen.

Omdat Descamps de handelshuurhernieuwing niet in orde had gebracht, zocht én vond Moortgat al begin 2019 een nieuwe uitbater: Alain Roels, de organisator van ‘Antwerpen Zingt’. Na de rechtszaak werd het café definitief aan hem toegewezen. Roels voert momenteel grondige verbouwingswerken in de Boer van Tienen. Hij wil de zaak – die wordt omgedoopt naar ‘In den Boer van Tienen’, de oorspronkelijke naam - in ere herstellen. Eind januari of begin februari moet de kroeg heropenen.

De handelsrechter heeft meester Peter Verstraeten aangesteld als curator. Hij moet het faillissement van Boer van Tienen bvba – waartoe ook brasserie Tien voor Twaalf aan de Wapper behoort – verder afhandelen.