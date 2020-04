Ex-reclameman en schrijver Guillaume Van der Stighelen (64) tijdens lockdown: “Laten we elkaar nu niet de duvel aandoen”

Antwerpen

Ex-reclameman en schrijver Guillaume Van der Stighelen (64) verteert de coronacrisis goed. In de tuin vindt hij samen met vrouw Kris rust en hij werkt aan een nieuw boek. Het wordt een roman over de cholera in Antwerpen, een epidemie die in 't Stad in de negentiende eeuw duizenden slachtoffers maakte. "Toeval. Het is het verhaal van mijn overgrootvader die fortuin maakte met een zaak in sanitair." Toch maakt de schrijver en ex-reclameman zich ook zorgen. "Wat met de slechte huwelijken, de kinderen die daar nu niet aan kunnen ontsnappen en de alcoholisten die niet langer de hele dag op café kunnen?"