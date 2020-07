Ex-politieman en bewoner woonzorgcentrum ‘t Zand viert 100ste verjaardag Caroline Van de Pol

24 juli 2020

20u12 1 Antwerpen Vandaag vierde Pieter Buermans zijn 100ste verjaardag in woonzorgcentrum ‘t Zand op Linkeroever. Samen met zijn familie en oud-collega’s van het lokale politiekorps Antwerpen-Linkeroever werd hij in de bloemetjes gezet.

De speciale verjaardag werd gevierd met een receptie, een verjaardagstaart en bloemen. Veerle Verheyen, regiodirecteur Zorgbedrijf Antwerpen en Paul Cordy, Antwerps districtsburgemeester waren aanwezig voor felicitaties. Karl Heeren kwam samen met enkele collega’s van het politiewijkteam van Linkeroever en bracht een hulde aan de nieuwe eeuweling.

Pieter Buermans werd 100 geleden geboren in het jaar van de Olympische zomerspelen in Antwerpen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij in het leger gediend en is hij krijgsgevangene geweest. Na de oorlog heeft hij kort als hotelbediende gewerkt en nadien kwam hij terecht bij de Antwerpse politie. Hij begon er als agent bij de mobiele brigade, werd later politie-inspecteur en gaf een tijd verkeersvoorlichting aan scholen en bedrijven. In 1980 ging hij na 35 jaar dienst met pensioen.

Volgens Karl Heeren van de Antwerpse politie was Pieter een persoon die altijd vrolijk was. “Hij durfde al wel eens een plagerijtje uithalen en kreeg hierdoor de bijnaam ‘Piet vergif’”, vertelt hij. “Pieter had een heel positieve instelling. Als iemand het moeilijk had, probeerde hij hem met een kwinkslag op te beuren. Zelfs toen hij na een ziekte een stuk van zijn stemband moest afgeven, wilde hij verder gaan met de verkeersvoorlichting. Zijn motto was dat je de momenten die voorbij kwamen ook moest grijpen.”