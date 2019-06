Ex-dokwerkers krijgen lichte straf voor uithaling van 1,3 ton cocaïne Patrick Lefelon

27 juni 2019

18u48 0 Antwerpen Twee gewezen havenarbeiders die betrapt werden bij het uithalen van een lading van 1,3 ton cocaïne, zijn goedkoop weggekomen op de rechtbank. Zij krijgen een gevangenisstraf van 3 jaar maar met uitstel. De procureur hadden straffen tot 7 jaar tegen hen gevorderd.

Mustafa A. werd op 10 augustus 2017 om 4 uur ’s nachts op de terreinen van containerbehandelaar DP World in de Antwerpse haven betrapt. HIj laadde een partij cocaïne uit een Zuid-Amerikaanse container over in een Europese container omdat die minder kans op controle liep. In de Brazliliaanse container werden 32 sporttassen aangetroffen met daarin 993 kilo cocaïne. Mustafa A. werd betrapt door de interne veiligheidsdienst. Hij deed echter rustig verder want hij dacht dat de privé-bewaker mee in de slag zat.

Uit onderzoek bleek dat er samen met die container nog twee andere verscheept waren. Eén van die containers was naar een tussenopslagbedrijf in Lille gebracht. Er zaten nog eens 16 sporttassen in met 327 kilo cocaïne.

Zowel Mustafa A. uit Antwerpen als dokwerker Marc M. uit Schoten gaven toe dat zij geronseld waren door een zekere Tarzan. De tussenpersoon werd later geïdentificeerd als de Albanees Uka G. Hij zou hen tot 50.000 euro beloofd hebben na een succesvolle uithaling. Bij een huiszoeking in de woning van Marc M. werd ruim 7.000 euro cash aangetroffen en een document waarop bijna hetzelfde containernummer vermeld stond als op de container die later in Lille werd aangetroffen.

Dankzij de medewerkering van de twee havenarbeiders kon de politie later een drugsbende rond “Alex El K.” ontmantelen. Die medewerking werd door de rechtbank op prijs gesteld. Zowel Mustafa A. als Marc M. krijgen een straf van 3 jaar maar volledig met uitstel. Zij moeten wel elk een boete van 8.000 euro betalen. De mannen zijn hun erkenning als havenarbeider wel kwijt.